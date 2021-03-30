أعلنت وزارة التجارة في بيان لها اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية البيع بالتخفيض في الفترة بين 7 أفريل و 13 ماي، أي أسبوع قبل رمضان إلى غاية ثاني أيام العيد.

وجاء في البيان : "تنهي وزارة التجارة إلى علم جميع الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين بأنه تم ترخيص ممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال شهر رمضان الكريم وكذا يومي عيد الفطر المبارك للسنة الجارية (1442هـ -2021م)، وذلك داخل المحلات التجارية وخارجها عبر المعارض والفضاءات التجارية المخصصة لذلك".

و"بغرض السماح للمستهلكين الاستفادة من التخفيضات المنتظمة واقتناء حاجياتهم الضرورية قبل حلول الشهر الفضيل، حددت مصالح وزارة التجارة تاريخ انطلاق هذه البيوع بأسبوع قبيل هذه المناسبة الفضيلة، وذلك في الفترة الممتدة من الأربعاء 24 شعبان 1442هـ الموافق لـ 07 أفريل 2021 م إلى غاية ثاني يوم من عيد الفطر المبارك 02 شوال 1442 هـ والموافق لـيوم الخميس 13 ماي 2021 م".

كما اشارت الى انه في إطار التحضير لهذه المناسبات الدينية وتسهيلا للإجراءات الإدارية, "يعفى الأعوان الاقتصاديون وبصفة استثنائية من طلب رخصة لممارسة هذه الأنواع من البيوع".

في هذا السياق، دعت الوزارة الأعوان الاقتصاديين إلى اغتنام هذه الفرصة والانطلاق "بقوة" في ممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال هذه الفترة، كما حثتهم أيضا على "ممارسة البيع الترويجي المفتوح طيلة أيام السنة لتدعيم وفرة المنتوجات بأسعار تنافسية ومخفضة".

وتخص عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي "المواد والمنتوجات التي يقصدها المواطن بكثرة في مثل هذه المناسبات، لاسيما المواد الغذائية، الخضر والفواكه، اللحوم بأنواعها، الفواكه الجافة، مستلزمات الحلويات، الألبسة والأحذية، وكذا الأجهزة الكهرومنزلية والأواني وغيرها".

وتتيح هذه الأساليب من البيوع فرصة للأعوان الاقتصاديين من أجل تنشيط وترقية نشاطاتهم، داعية إياهم لتفعيلها والمساهمة في توفير أسعار منخفضة وتنافسية مما يسمح للمستهلكين الاستفادة من السلع والخدمات بأسعار ترويجية ومخفضة خلال هذه المناسبات الدينية المباركة.

من جهة اخرى، دعت الوزارة إلى" الحرص الشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة في إطار مكافحة فيروس كورونا بغرض تفادي كل خطر يمكنه المساس بصحة المستهلكين وكذا الحرص الشديد على احترامها".

يذكر أنه تم توسيع فترات البيع بالتخفيض وترخيصه إلى شهر رمضان والأعياد الدينية وبمناسبة التظاهرات التجارية، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-399 المؤرخ في 26 ديسمبر 2020 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06/215 المؤرخ في 18/06/ 2006، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.