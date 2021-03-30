أعلنت الوزارة الأولى، تمديد الحجز الجزئي لمدة 15 يوما في 9 ولايات.

كما تقرر تعديل توقيته من الحادية عشر ليلا إلى الرابعة صباحا، ما قد يعتبر مؤشرا لإمكانية الترخيص لأداء صلاة التراويح.

الولايات المعنية هي، العاصمة، باتنة، بسكرة، جيجل، سيدي بلعباس، وهران، البليدة، تبسة، تيزي وزو.

أما باقي الولايات فهي غير معنية باجراءات الحجر.

وجاء في بيان مصالح الوزارة الأولى "تندرج هذه التدابير ضمن هدف الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والـمدعمّة بالـمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والـمرونة، الذي انتهجته السلطات العمومية، فإنها ترمي إلى تكييف النظام الحالي للحماية والوقاية وفقًا لتطور الوضع الوبائي."