نظم، اليوم، مجموعة من الشباب البطال ببلدية عين بسام، 23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة، للمطالبة بفتح تحقيق في وكالة التشغيل المحلية والعروض العمل التي تتيحها ولا تصل أصحابها حسبهم.

وقال ذات المحتجون أن ظروف الحياة أصبحت صعبة وأن أغلبهم تجاوز من العمر العقد الثال.

وذكروا أنه ورغم احتضان الوكالة المحلية للتشغيل نطاق واد البردي الذي توجد به المنطقة الصناعية إلا أنها لم تمتص اليد العاملة.