ووري الثرى بعد عصر اليوم الثلاثاء جثمان المجاهد الصالح بوبيدي بمقبرة "جنان الزيتون" ببلدية آريس بولاية باتنة بحضور مجاهدين وأفراد عائلته و أقاربه بالإضافة إلى مواطنين.

وقد توفي المجاهد الصالح بوبيدي ظهر اليوم الثلاثاء بمقر سكناه ببلدية آريس عن عمر ناهز 89 عاما بعد مرض عضال عانى منه في السنوات الأخيرة وألزمه الفراش .

ويعد المجاهد الراحل الذي التحق بصفوف الثورة التحريرية في ديسمبر 1954 حسب ما ذكره عضو المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين بباتنة والباحث في تاريخ الثورة التحريرية بالمنطقة مخلوف لعروسي من أسرة ثورية، حيث التحق بثلاثة (3) من أبناء عمه الأشقاء الذين كانوا من بين المجاهدين الأوائل الذين فجروا الثورة التحريرية المسلحة ليلة الفاتح من نوفمبر 1954 وهم عبد القادر ومسعود وكذا لخضر الذي استشهد في 29 نوفمبر من نفس السنة .

كما كان الفقيد من بين عناصر "الكومندوس" المتطوعين وأحد أعضائه الأوائل وهم شباب أخذوا على عاتقهم ضرب العدو ومنشآته في أي منطقة حيث أنشأوا هذه المجموعة في يونيو 1955 بقيادة الشهيد عزوي مدور وكانت تضم في البداية 16 متطوعا لتتوسع بعد ذلك، يضيف المتحدث .

وقد شارك المجاهد الراحل الصالح بوبيدي في عديد المعارك إبان الثورة التحريرية وبمناطق مختلفة من الأوراس منها "الزقاق" و"بوعريف" و"شيليا" كما حضر معركة "خنقة معاش" في ديسمبر 1960 والتي تم خلالها إسقاط طائرة للعدو واستمر في الكفاح مع المجاهدين إلى غاية الاستقلال.