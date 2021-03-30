سجلت الجزائر 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و هذا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر أواخر فيفري من العام الماضي إلى 117.061 حالة.

كما تم تسجيل خمسة وفيات جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 3089 حالة وفاة.

فيما تماثل 92 مريضا للشفاء من الفيروس خلال نفس الفترة، حسبما كشف عنه اليوم الناطق الرسمي للجنة الدكتور جمال فورار، لينتقل العدد الإجمالي للمرضى الذين تماثلو للشفاء من الفيروس إلى 81.442 حالة.