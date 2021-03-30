جرت، أول أمس، بمقر جريدة "الخبر" بالجزائر العاصمة، عملية السحب الإلكتروني للأسبوع الأول الخاصة بمسابقة "الخبر" الكبرى، من أجل رفع الستار عن أسماء أصحاب الحظ السعيد بالجوائز المميزة، بحضور القائمين على المسابقة بالجريدة وتحت إشراف محضر قضائي للوقوف على شفافية العملية.

عرفت المسابقة مشاركة قياسية عكسها الكم الهائل من الرسائل القصيرة التي تلقتها "الخبر" منذ أسبوع من انطلاقها، وقد ابتسم الحظ لخمسين مشاركا للفوز بمختلف الهدايا المقدمة من طرف الشريك الاقتصادي "إيريس" التي أدخلت الفرحة على بيوت العائلات الجزائرية، وستتواصل المسابقة خلال الأيام القادمة.

مثلما جرت العادة، عرضت "الخبر" على قرائها خلال الأسبوع الأول من انطلاق "مسابقة الخبر الكبرى"، رفقة شريكها الاقتصادي "إيريس"، المتخصص في مجال الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية المعروفة باسم "ساتركس" العديد من الجوائز التشجيعية، وستستمر عملية السحب خلال كل يوم أحد، والإعلان عن النتائج سينشر بالجريدة لاحقا على مدار تسعين يوما كاملا، للكشف عن أسماء الفائزين بشكل دوري، إلى غاية السحب الأكبر حيث سيحظى صاحب الحظ السعيد بدراجة نارية (سكوتر) وطقم من الأجهزة الإلكترومنزلية.

وفي سابقة، وتبعا للإجراءات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا، سعت "الخبر" لتبسيط المشاركة لقرائها الأوفياء وكذا من أجل تسهيل عملية الفرز في المسابقة الكبرى، من خلال منح المشاركين فرصة إرسال الرسائل النصية القصيرة (أس.أم.أس) انطلاقا من أرقام جميع متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، وسيتم اختيار الفائزين بشكل دوري كل أسبوع إلى غاية نهاية المسابقة. ولمضاعفة فرص الفوز للمشاركين، سيسمح بإعادة إرسال الأجوبة أكثر من مرة.

يذكر، أن جريدة "الخبر" خصصت في هذه الطبعة، مجموعة من الهدايا المميزة وعلى رأسها العديد من الهواتف الذكية محملة باشتراك لمدة سنة كاملة، إلى جانب مختلف الأجهزة الكهرومنزلية، ودراجة نارية.