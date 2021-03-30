أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس جمهورية النيجر الشقيقة،

محمد بازوم، تم خلالها التطرق الى المستوى "المتميز" للعلاقات القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس جمهورية النيجر الشقيقة، محمد بازوم".

وخلال هذه المكالمة، يضيف ذات المصدر، أعرب الرئيسان عن "ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين الجزائر والنيجر وسبل تعزيزها، كما تبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك"

وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة "تهانيه للرئيس محمد بازوم لنيله ثقة الشعب النيجري الشقيق".