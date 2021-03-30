أدانت الجزائر بشدة سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت في الأيام الأخيرة مقاطعة بالما في منطقة كابو ديلقادو، شمال الموزمبيق، معربة عن "تضامنها التام مع الحكومة الموزمبيقية" في حربها على الإرهاب، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح بيان الوزارة، أن "الجزائر تدين بشدة سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت في الأيام الأخيرة مقاطعة بالما في منطقة كابو ديلقادو، شمال الموزمبيق، و التي أوقعت العديد من القتلى في صفوف المدنيين".

كما اضاف ذات المصدر، أنه "في هذه الظروف العصيبة، تقدم الجزائر تعازيها الصادقة للعائلات المكلومة وتجدد تضامنها التام مع حكومة الموزمبيق، كما تبقى على قناعة بان الشعب الموزمبيقي الشقيق الذي صقلته المحن التي اجتازها، سيتمكن في كنف الوحدة و الاستقرار من مجابهة التهديدات التي تطرحها هذه الافة العالمية".

للتذكير ان عديد الأشخاص قد لقوا مصرعهم في سلسلة هجمات إرهابية كبيرة، منذ يوم الأربعاء بمقاطعة بالما في شمال الموزمبيق، حسب الحكومة الموزمبيقية.