أفادت تقارير وسائل إعلامية إسبانية، بأن ريال مدريد يعتزم عرض 8 من لاعبيه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل توفير الأموال لإبرام صفقة من العيار الثقيل، حسب ما أكده كذلك موقع "روسيا اليوم".

صحيفة "أ -بي -سي" أوضحت أن ريال مدريد سيكون مجبرا على بيع عدد كبير من لاعبيه قبل أن يكون قادرا على عقد صفقة رائعة في الصيف المقبل، بهدف مستقبلي مدته عشر سنوات. وأوضحت أن الريال يخطط للتعاقد مع واحد من الثنائي، نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، أو هداف بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينع هالاند.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الملكي بحاجة إلى 200 مليون أورو لشراء هالاند أو مبابي، ولكن قبل إتمام أي صفقة، سيتعين على "الميرينغي" بيع بعض من لاعبيه لتوفير المبلغ المطلوب.

وأضاف التقرير، أن إدارة ريال مدريد تفكر في طرح 8 لاعبين للبيع في الصيف المقبل، وهم غاريث بيل، وإيسكو، وألفارو أودريوزولا، وماريانو دياز، وداني سيبايوس، وبورخا مايورال، ولوكا يوفيتش، ومارسيلو.

وأكدت صحف إسبانية في وقت سابق أن نادي برشلونة هو الآخر يستعد للتضحية بثمانية من لاعبيه من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند.