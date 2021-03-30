أشرف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة على مراسم افتتاح فضاء رقمي جديد للبنك الخارجي الجزائري، وهو فضاء مجهز بثلاثة شبابيك آلية متعددة الوظائف من أحدث جيل.

وأفاد بيان لوزارة المالية عبر موقعها الرسمي، أن الوزير أعلن إطلاق تطبيق «BEA_MOBILE" وهو تطبيق مجاني للهاتف المحمول لعملاء البنك الذين لديهم اشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وهو متاح للتنزيل في المتاجر الرسمية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التطبيق يوفر للمستخدمين مزيدا من الراحة والمرونة في الاستعمال وهو مؤمن بفضل البروتوكولات الصارمة التي وضعت خصيصا لذلك، لذا أصبح من الممكن الآن لعملاء البنك أن يقوموا بتنفيذ العمليات البنكية عن طريق الهاتف النقال والاستفادة من جملة من الخدمات أهمها إجراء التحويلات، معرفة رصيدهم البنكي، الاطلاع على تواريخ المعاملات، طلب وإدارة بطاقاتهم البنكية عن طريق الهاتف المحمول والاطلاع على أسعار الصرف المعمول بها عالميا.