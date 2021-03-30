كشفت، اليوم الثلاثاء، مختلف وسائل الإعلام الفرنسية أن نجم ريال مدريد، كريم بن زيمة سيمثل أمام محكمة في فرساي بين 20 و22 أكتوبر المقبل، بتهمة "التواطؤ بمحاولة الابتزاز" بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق في منتخب فرنسا، ماتيو فالبوينا.

ويواجه المهاجم البالغ من العمر 33 عاما، عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة قدرها 75 ألف أورو، في القضية التي يحاكم فيها أربعة رجال آخرين بتهمة محاولة الابتزاز، حيث يحاكم أحدهم أيضا بتهمة خيانة الأمانة وفق ما أكدته كذلك صحيفتا " ليكيب"و"لوموند".

وغاب بن زيمة، عن المنتخب الفرنسي منذ أوت 2015 بسبب دوره في تلك القضية، كما رفض مدرب " الديكة" ديديه ديشان مؤخرا الرد على أسئلة الصحفيين عقب المواجهة الأخيرة أمام كازاخستان واكتفى بالابتسامة فقط.