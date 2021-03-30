أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء، تعين خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الكيان الصهيوني.

وأكد وزير الخارجية الصهيوني لنظيره البحريني أن "قرار الحكومة البحرينية تعيين سفير لدى الصهاينة خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأرسلت وزارة الخارجية البحرينية رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية الصهيونية بطلب الموافقة على السفير المعين، علما أن السفير المعين هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017 وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009ـ 2013).

في الأسابيع المقبلة، سيصل فريق من البحرين إلى الكيان الصهيوني لإنشاء السفارة.