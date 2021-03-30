دخل اليوم عمال الشبكة الاجتماعية المعاملين بالمركز النفسي البيداغوجي ببلدية سور الغزلان على بعد 45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة في إضراب مفتوح للمطالبة بإعادة النظر في وضعيتهم المهنية الصعبة.

وحسب المحتجين فإن عدم فتح مناصب عمل دائمة واستفادتهم منها مع إبقائهم في مناصب الشبكة أثر كثيرا على مستوى معيشتهم، وكشفوا أن الدخل الذي لا يتعدى الستة آلاف دينار جزائري لا يمكنه أن يلبي حاجيات فرد واحد ولا حتى عائلة مكونة من فردين فما بالك بأسرة، كما يضيفون.

وطالب المحتجون من المسؤولين بإيجاد حل لهم ولأسرهم خاصة وأن الظروف المعيشية تتعاظم مع ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.