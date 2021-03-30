المجوهرات هي الصديق المفضل لكل فتاة وسيدة، حيث تضيف لها الكثير من الأناقة والجاذبية وتعطيها طلت ساحرة ومميزة وتغير من شكل الملابس، لكن تعانى الكثير من السيدات من فقدان المجوهرات خاصة المصنوعة من الذهب لبريقها ورونقها، لذا هناك العديد من النصائح، التي تساعد في الحفاظ على المجوهرات الذهبية.

طريقة ارتداء المجوهرات

يجب على كل السيدات الاهتمام بالطريقة الصحيحة لارتداء المجوهرات الذهبية وهى ارتداؤها آخر شيء بعد جميع الملابس حتى لا تتعرض للماء أو العطور، بالإضافة إلى ضرورة خلعها بعد العودة من المنزل فورا.

الاستحمام

حاولي قدر الإمكان التقليل من الاستحمام أثناء ارتداء المجوهرات الذهبية، حيث يساهم الصابون في التقليل من بريق الذهب، كما يجب تجنب ارتداء الذهب أثناء نزول حمامات السباحة.

التلميع الدوري للذهب

اهتمي بتنظيف وتلميع الذهب أولا بأول وإزالة أي شوائب به.

تخزين الذهب

يجب الاهتمام بتخزين والاحتفاظ بالذهب بطريقة صحيحة، حتى لا يتعرض للغبار أو يصاب بأي خدش.