يقوم وفد دبلوماسي يمثل مختلف السفارات الجزائرية بالخارج بزيارة رسمية لولاية أدرار حيث أطلع في مستهل هذه الزيارة على مجمع التعاون الفلاحي لصاحبة "سالمي" بمنطقة وادي غزالة على بعد نحو 40 كلم عن بلدية أدرار، هذا المجمع الذي يتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 1000هكتار ويتوفر على 9 أبار عميقة، ينشط في زراعة الحبوب (قمح صلب + ذرة صفراء)، وقد وقف الوفد على نشاطات المجمع في إطار تنمية الفلاحة بالمنطقة.

كما التقى الوفد مع عدد من المستثمرين في المجال الفلاحي والسياحي وكذا الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين بالولاية، وقال السفير المستشار لدى وزير الخارجية إسماعيل عمارة لـ"الخبر" أن هذه الزيارة تندرج في إطار الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها الدولة من أجل دعم الصادرات والتعريف بها لدى مختلف الدول خدمة وتشجيع للاقتصاد الوطني.