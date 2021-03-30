علق الدولي المغربي الأسبق عبد السلام وادو على فوز المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره البوتسواني سهرة البارحة بخماسية دون رد قائلا: " فوز الخضر بخمسة أهداف لصفر على بوتسوانا، روح معنوية للمصارعين أو المحاربين غير عادية، تذكرني بشجاعة الرجال مثل محمد معوش".

حديث وادو جاء عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أين أرفق تغريدته، بصورة للناخب الوطني جمال بلماضي ولاعب المنتخب الوطني لجبهة التحرير محمد معوش".

يذكر أن وادو قد سجل حضوره خلال المعسكرين الأخيرين للأفناك بالمركز التقني لسيدي موسى قبل خوض المواجهتين أمام زامبيا وبوتسوانا.