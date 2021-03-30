رغم أن الصلع يعتبر في الغالب الأعم "ميزة" تخفض من جاذبية المرء، إلا أن دوق كامبريدج الأمير وليام (38 عاماً) صنف من قبل ملايين من رواد الأنترنت باعتباره "الرجل الأصلع الأكثر جاذبية في العالم".

أوردت وسائل الإعلام الإنجليزية استطلاعاً أجرته شركة Longevita المتخصصة بالسياحة العلاجية، وتعلقت بعدد المرات التي وصف فيها شخص أصلع بأنه "مثير وجذاب" على الأنترنت، وكانت النتيجة 17.6 مليون مرة للأمير البريطاني وليام.

وتقدم الأمير المتزوج من كيت ميدلتون على آخرين من ذوي الرؤوس الصلعاء مثل الملاكم مايك تايسون الذي أتى في المرتبة الثانية. حتى أن وليام تجاوز الممثل والموديل السابق جيسون ستاثام والذي أطلق عليه لقب "أقوى رجل في هوليوود" من قبل مجلة "صحة الرجل" في عام 2013.

في الواقع، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن صلع الأمير المبكر. ففي جانفي 2018، وبعد أن سخر منه شقيقه الأمير هاري، قرر تغيير قصة شعره بناءً على نصيحة ريتشارد وارد، مصفف شعر زوجته، وظهر للمرة الأولى برأس حليق بالكامل تقريباً خلال إحدى المناسبات الرسمية.