كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، أن 186 عاملا بقطاع الصحة توفوا بفيروس كورونا وأصيب أكثر من 13 ألف آخرين.

وأوضح الوزير في كلمة له خلال تكريم مهنيي قطاع الصحة ضحايا كوفيد-19، أن الجيش الأبيض أظهر أعلى درجة من الوعي والتفاني وقدم تضحيات جسيمة، والتي لا تزال متواصلة، من أجل صحة المواطنين في مواجهة الوباء.

وقدم بن بوزيد، شكره لجميع الأطقم الطبية، قائلا "مهما قلت وفعلت أبقى مقصرا من جهتهم".