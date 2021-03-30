أعلنت إدارة شباب بلوزداد ،صباح اليوم عن مغادرة مدرب الفريق فرانك دوما، العارضة الفنية للنادي.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على الفايسبوك فإن الطرفان إتفقا على فسخ العقد بينهما بالتراضي.

في نفس السياق أوكلت مهمة الإشراف على الفريق إلى الثنائي كريم بختي وسليمان رحو وذلك إلى غاية تعيين مدرب جديد.

إدارة الشباب توجهت بالشكر للتقني الفرنسي نظير كل ماقدمه طيلة فترة إشرافه على الشباب ، يضيف البيان.

للتذكير فقط فإن الرئيس المدير العام لشباب بلوزداد كان قد إستدعى يوم أمس المدرب فرانك دوما لمناقشته حول حصيلته الفنية و الحديث عن مستقبله مع الفريق كما تم اعفاه من الحصة التدريبية التي كانت مقررة نهار اليوم.