لم يفوت الطلبة الجامعيون مسيرتهم الأسبوعية وساروا وسط العاصمة، اليوم الثلاثاء، للمرة السادسة منذ عودة مسيرات الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي بعد توقف قارب السنة بسبب انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وجاب الطلبة كعادتهم أهم الأحياء وسط الجزائر العاصمة انطلاقا من ساحة الشهداء ووصولا إلى البريد المركزي مرددين شعارات تطالب بالإصلاح السياسي، استقلالية العدالة وحرية الصحافة.

كما ردد المشاركون في المسيرة، التي شهدت توافد مواطنين، شعارات تدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراءها في 12 جوان المقبل.