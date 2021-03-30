أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، أن حركة قطارات ضواحي العاصمة ستعرف اضطرابا اليوم.

وأوضح بيان الشركة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه تبعا لعملية تخريب طالت تجهيزات تقنية للسكة الحديدية على مستوى منطقة الحامة (الجزائر العاصمة)، فإن حركة قطارات ضواحي العاصمة ستعرف اضطرابا خلال هذا اليوم.

وأكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأنها سخّرت كافة الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإصلاح الأضرار التقنية والعودة إلى الوضع العادي في أقرب وقت ممكن.