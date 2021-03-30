ذكر موقع وكالة الأدوية الأوروبية، أن لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي المضاد لـ "كوفيد -19" جرى تغييره في 25 مارس إلى "فاكسيفريا".

وأفادت بوابة وكالة المنتجات الصحية السويدية بأن هذا الأمر لن يحمل في طياته أي تغييرات أخرى، ولكن يجب أن يكون المتخصصون في التطعيم على دراية بإعادة التسمية، بحيث لا تبدو معلومات المنتج والتسمية والتعبئة والتغليف مختلفة.

ويأتي تغيير اسم اللقاح على خلفية تقارير تحدثت في مارس عن مضاعفات خطيرة لدى الأشخاص الذين تحصنوا به، حيث تم تشخيص إصابة شخص في النمسا بتجلط الدم المتعدد وتوفي بعد عشرة أيام من تلقي الجرعة الأولى من هذا اللقاح. كما جرى نقل شخص آخر إلى المستشفى بسبب الانسداد الرئوي.

وفي وقت لاحق، تواترت معلومات مماثلة من دول أوروبية أخرى، وقررت بعض دول الاتحاد الأوروبي تعليق استخدام اللقاح كإجراء احترازي. إلى ذلك، لم يؤكد خبراء وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح "أسترازينيكا " يزيد من المخاطر العامة لمضاعفات الانصمام الخثاري.

كما أبلغت هذه الهيئة التنظيمية عن سلامة اللقاح وفعاليته، مشيرة إلى أن ميزاته وفوائده تتجاوز بشكل كبير المخاطر المحتملة المرتبطة به. إضافة إلى أن العلماء يواصلون دراسة المضاعفات والتأثيرات الجانبية، وستضاف بيانات عن حالات الجلطة إلى المعلومات العامة حول هذا اللقاح.