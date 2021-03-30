عادت التصاميم الجديدة للاعبي "الخضر" مجددا من قبل فنان تشكيلي من أصول جزائرية، مقيم بفرنسا، ونشرت الصفحة الرسمية " ستوديو-أم – آش" على تويتر، صورتين جديدتين لكل من الحارس ألكسندر أوكيجة وإسماعيل بن ناصر.

التصميمان كانا مخصصين لمواجهة سهرة البارحة والتي فاز فيها "الخضر" بخماسية دون رد أمام بوتسوانا، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كان الكاميرون.

الصورة الأولى كانت تعليق، على فترة الراحة التي قضاها الحارس أوكيجة طيلة فترة المباراة حيث لم تصله كرات عديدة، أما صورة بن ناصر فربطها صاحبها بناقلة الحاويات "إيفر غين"، التي جنحت مؤخرا إلى قناة السويس وكتب عليها:" بن ناصر، المسترجع الوحيد القادر على استرجاع السفينة بسهولة"، في إشارة منه إلى المستوى الذي ظهر به نجم آسي ميلان الإيطالي. للإشارة، فإن صاحب الفكرة "محمد حيمر"، كان قد قدم في وقت سابق تصاميم مختلفة للعناصر الوطنية وحتى المدرب جمال بلماضي.