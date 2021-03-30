كشفت مؤسسة سوناطراك، اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن المادة المتدفقة من البئر الارتوازية بمنطقة أولاد رحمون بولاية قسنطينة، هي عبارة عن زيت محركات قديم ومتدهور.

وأوضحت الشركة في بيانها أن المادة تحتوي على نسبة كبيرة من المعادن وهو ما يعود لقدم هذا الزيت وتلوثه. وفيما يتعلق بانبعاث الغازات بالموقع المذكور، قالت الشركة أن التحاليل أثبتت أن غاز الميثان هو المكون الرئيسي لها، وهو غاز حيوي ناتج من تخمر المواد الحيوانية والنباتية العضوية.

وأشار البيان أنه تم الاتفاق مع السلطات المحلية على غلق هذا البئر للمحافظة على الموارد المائية بالمنطقة وحمايتها من التلوث وكذا تأمين محيط هذا الموقع.