تنطلق، اليوم بتمنراست، فعاليات اللقاء الوطني حول نظام المقايضة وتصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل الإفريقي، بمشاركة مجموعة من الوزراء، على غرار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، وزير التجارة كمال رزيق، وزير النقل والأشغال العمومية بالإضافة إلى مجموعة من الأطراف الفاعلة، كما هو الشأن بالنسبة لرئيس الغرفة الوطنية للفلاحة صاحبة مبادرة إطلاق التظاهرة من أجل ألقاء الضوء على طريقة إجراء هذا النوع من المعاملات التجارية بين الجزائر ودول الساحل الإفريقي، والعمل على تحديد الأطر التنظيمية والقانونية ضمن الرؤية الجديدة للسلطات العمومية.