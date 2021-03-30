أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم الولايات المتحدة للمفاوضات السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو حول أزمة الصحراء الغربية، ما يؤكد أن تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع هذه القضية سيكون مختلفا عن سابقتها.

وجاء ذلك في بيان أصدره مكتب وزير الخارجية الأمريكي، مساء الإثنين، عقب اجتماع مغلق عبر دائرة تليفزيونية بين بلينكن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكد بلينكن لغوتيريش دعم بلاده للمفاوضات السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو، وحثه على الإسراع بتعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء.

وأعلنت الأمم المتحدة في ماي 2019 استقالة مبعوثها الخاص إلى الصحراء، الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر لأسباب صحية، وهو المنصب الذي ظل شاغرًا حتى الآن.

وفي 10 ديسمبر 2020 قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاعتراف بـ"سيادة المغرب" على الصحراء الغربية.

ومنذ تسلم الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية التزمت الصمت حيال ذلك الاعتراف، لكن دعوة وزير الخارجية لتعيين مبعوث أممي جديد ودعمه للمفاوضات بين الطرفين يؤكد نية الإدارة الجديدة في بلاد العم سام على التراجع عن قرار ترامب.