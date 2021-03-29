أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء اليوم الاثنين بيانا تضمن الشروط المطلوبة في المترشحين و تشكيل ملف الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني هذا نصه الكامل:

"لقد نصت المادة 200 من الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي:



- أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.

- أن يكون بالغا سن خمسا وعشرين (25) سنة على الاقل يوم الاقتراع.

- أن يكون ذا جنسية جزائرية.

- ان يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو اعفاءه منها.

- ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .

- ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال و الاعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين و حسن سير العملية الانتخابية .

- ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين او منفصلتين.



ووفقا لأحكام المادتين 201 و 202 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة) ، ملف لكل مترشح، مذكور في القائمة ، يتكون من الوثائق التالية:



- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الاعفاء منها.

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية.

- صورة (1) شمسية.

- مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج و غير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية .

- نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية .

- نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.

- نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي.

- وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية.

- وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الادارة الضريبية .

- و يلحق بقائمة مترشحي الاحزاب و قائمة المترشحين الاحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية، و تفاديا لرفض القائمة ، يجب أن يكون هذا البرنامج مطابقا لأحكام المنصوص عليها في الدستور و القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية .



و بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وزيادة عن الوثائق المذكورة أعلاه، يرفق بملف الترشح لكل مترشح:



- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الاقامة.

- نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي .