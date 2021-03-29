أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم الإثنين بالنتائج الإيجابية للمنتخب الوطني لكرة القدم ، كما وصف جمال بلماضي بـ"المدرب المقتدر"، بعد الفوز الكبير على بوتسوانا ( 5-0) مساء اليوم على ملعب تشاكر بالبليدة، في ختام التصفيات المؤهلة لكان 2022 بالكاميرون.



وقال الرئيس تبون في تغريدة على تويتر:"شكرًا لمنتخبنا الوطني على هذا المشوار المميز في التأهل لكأس إفريقيا، و الانجاز الباهر في تحقيق 24 مباراة متتالية بلا انهزام تحت قيادة المدرب المقتدر جمال بلماضي"، وأضاف:"تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق في تصفيات كأس العالم 2022، كلنا ندعمكم يا أبطال".