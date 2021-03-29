ألقي القبض على زعيم مافيا "ندرانجيتا" المطارد في البرتغال، والذي يعتبر قائد واحد من أخطر التنظيمات الإجرامية في العالم وأكثرها وصولا إلى الدول، حسب تصريحات الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين.



وقالت شرطة كارابينيري في بيان إنه عثر على فرانشيسكو بيلي - الذي يستخدم كرسي متحرك - داخل عيادة في لشبونة، وذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه كان يعالج من "كوفيد 19".



وضع بيلي، 44 عاما، على قائمة وزارة الداخلية الإيطالية لـ"أخطر الهاربين"، بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".



وسعت "ندرانجيتا" وصولها إلى جميع أنحاء العالم، متجاوزة "كوزا نوسترا" في صقلية باعتبارها أكبر منظمة مافيا في إيطاليا.



يقع مقرها في منطقة كالابريا الجنوبية، وتعتبر واحدة من أقوى عصابات الجريمة في العالم بفضل سيطرتها على معظم الكوكايين الذي يدخل أوروبا. الثقافة السرية للمنظمة والتطبيق الوحشي لقواعد الصمت جعل من الصعب للغاية اختراقها.