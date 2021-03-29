قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، مساء اليوم الاثنين، أن أسعار الدجاج انخفضت بعد مقاطعة اقتنائها بـ 50 دج .

وأكد زبدي، في حديثه لإذاعة سطيف، أن أسعار الدواجن ستنخفض أكثر في الأيام المقبلة بعد جاهزية منتوج الفلاحين بكميات كبيرة وعودة الأسعار لمستواها.

وأضاف مصطفى زبدي، أنه "حاليا لدينا 80 بالمائة من مربي الدواجن غير نظاميين ومعروفين لدى الجهات الوصية .

وأعتبر المتحدث، أن قرار إستراد اللحوم المبردة وليست المجمدة، حكيم في هذا الوقت، كما يساهم في توفير المنتوج خلال رمضان، - حسبه - ستتراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة، وتؤثر إيجابا على اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء .