أعادت فرنسا فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الإثنين، بعد سبع سنوات كاملة من الإغلاق.

وكانت فرنسا قد أغلقت سفارتها إثر تعرضها لهجوم بسيارة مفخخة في أفريل 2013 ثم نقلتها إلى تونس كأغلب الدول الغربية. .



واستأنفت السفارة نشاطها منتصف النهار في مبنى جديد محاط بجدار خرساني في ضواحي العاصمة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الثلاثاء إعادة فتح السفارة إثر استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي.



ويأتي ذلك مع انتعاش سياسي نسبي تشهده ليبيا إثر تولي حكومة انتقالية نالت ثقة البرلمان في 10 مارس، ومهمتها توحيد مؤسسات البلاد وتنظيم انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.



ومع الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا ستعيد عدة دول أخرى من بينها مصر ومالطا واليونان فتح سفاراتها المغلقة.