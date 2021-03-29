لليوم الثاني على التوالي بعد حصة الاستئناف ليوم الاحد، غاب لاعبوا اولمبي المدية عن الحصة التدريبية بسبب مسألة المستحقات المالية التي لازال اللاعبون يطالبون بها ، فيما ستجتمع غدا ادارة الاولمبي بمحامي الرئيس الجديد لأولمبي المدية (رجل أعمال مغترب) الذي ضرب موعدا غدا للاجتماع باللاعبين والطاقم الفني ليستمع لمطالبهم ويضع معهم النقاط فوق الحروف.



وقد جهزت الإدارة الملفات والوثائق القانونية والمالية لشركة أتلتيك التيطري والمفاوضات حسمت مع محامي الرئيس الجديد لعملية بيع الاسهم وتوقيع عقود ملكية شركة أتلتيك التيطري.