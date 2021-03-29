تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية عين بسام 32 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، مساء اليوم الاثنين، لأجل حالة اختناق بغاز أول أوكسيد الكربون تعرضت له فتاة تبلغ من العمر 25 سنة بحمام المنزل.

وقد قدمت لها إسعافات أولية بمنزلها بعد مساعدتها على التنفس بمعدات مخصصة لذات الغرض لتخرج من وضعية موت محقق، وتحول إلى مستشفى المدينة.

ودعت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة السكان لمراقبة شبكة الغاز الداخلية والمدفئة وسخان الحمام من طرف محترفين لمطابقة الشبكة وتجنب المآسي.