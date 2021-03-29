طوى المنتخب الوطني اليوم، صفحة تصفيات كأس أمم افريقيا بخماسية كاملة في شباك بوتسوانا، اليوم أيضا يشرع أشبال بلماضي في التفكير في تصفيات مونديال قطر 2022 .

لم يرق مستوى الشوط الأول لما عهدناه من رفاق محرز، ربما بسبب التغييرات الكثيرة التي أحدثها جمال بلماضي على التشكيلة وباقحام عنصر جديد في وسط الميدان (جمال زروقي) وعودة مهدي زفان لمنصب ظهير أيمن.

وخاصة بسبب خطة الخصم الذي فضل البقاء متقوقعا في الخلف حتى بعد افتتاح "الخضر" باب التسجيل، خوفا من اثقال شباكه من طرف بطل إفريقيا.

وهو ما كان سيحدث رغم الخطة الدفاعية للفريق البوتسواني، فضيع أشبال بلماضي ما لا يقل عن أربعة فرص سانحة للتسجيل.

أما في الشوط الثاني مر رفاق محرز للسرعة القصوى بتسجيل أربعة أهداف كاملة من طرف رياض محرز (ركلة جزاء)، بونجاح، فيغولي، بولحية.

وبهذا حافظ "الخضر" على سلسلتهم الرائعة بـ 24 مباراة دون انهزام.

وبعد نهاية تصفيات كأس أمم افريقيا يبدأ التفكير في تصفيات مونديال قطر، ستكون صعبة بكل تأكيد فالكل سيريد الفوز على أسياد إقريقيا لكن أشد خصم لـ"الخضر" سيكون بكل تأكيد "لعبة الكواليس".

مجريات اللقاء:

* نهاية اللقاء

* 3 دقائق كوقت بدل ضائع.

د 87 : الخامس من تسجيل بولحية.

* الدقائق الأخيرة من المباراة تتحول إلى حصة تدريبية بالنسبة لرفاق محرز وحارس الخصم ينقذ منتخبه من خسارة مذلة.

د 78 : تسديدة قوية من بونجاح تجد في طريقها حارس بوتسوانا الذي أنقذ منتخبه من نتيجة أثقل.

د 75 : نوف خاسف، خريج النصرية، يأخذ مكان جمال بلعمري.

د 71 : الرابع من تسجيل بونجاح.

د 70 : غيسى ماندي يخرج مصابا تاركا مكانه لعبد القادر بدران.

د 67 : بونجاح يضيع وجها لوجه.

د 65 : الحكم يحرم "الخضر" من ركلة جزاء ثانية.

د 63 : رياض محرز يضيف الثالث من ركلة جزاء.

د 62 : ضربة جزاء للمنتخب الوطني بعد عرقلة يوسف بلايلي داخل منطقة الجزاء.

د 59 : دخول كل من بولحية، بونجاح، بلايلي في مكل بن ناصر، سليماني وبن رحمة.

د 57 : الهدف الثاني من توقيع سفيان فيغولي.

د 54 : تغييران في صفوف بوتسوانا.

د 50 : عرقلة سليماني ولكن الحكم يمنح ركنية.

د 46 : اسلام سليماني يضيع وجها لوجه لحسن الحظ كان في وضعية تسلل.

* بداية الشوط الثاني.

* نهاية الشوط الأول.

د 44 : بعد عمل جيد من سليماني وفيغولي، بن رحمة يضيع فرصة اضافة الثاني.

د 41 : فيغولي يضيع وجها لوجه بعد تمريرة جميلة من رياض محرز.

* ألكسندر أوكيجا، حارس "الخضر" في راحة شبه تامة.

د 36 : رياض محرز يضيع الثاني أمام الحارس البوتسواني ااذي أخرجها للركنية.

* رغم تأخره في النتيجة لا يزال منتخب بوتسوانا متمركزا في نصف ميدانه.

د 28 : بطاقة صفراء لاسماعيل بن ناصر بعد تدخل خشن.

* محرز نفذ مخالفة عند مخل منطقة العمليات صدها الحارس لتجد الكرة مهدي زفان الذي وقع أول هدف لـ"الخضر".

د 23 : الهدف الأول من امضاء مهدي زفان.

* بعد 20 دقيقة لعب "الخضر" يجدون صعوبات في اختراق دفاع بوتسوانا.

د 17 : تدخل خشن مرة أخرى وهذه المرة ضد اسلام سليماني.

د 14 : تسديدة من بن رحمة ورأسية من فيغولي يصدهما حارس الخصم.

د 12 : خطأ من دفاع بوتسوانا كاد أن يستغله سليماني.

د 11 : ركنية ثانية لرفاق محرز بعد تنفيذ المخالفة.

د 10 : تدخل خشن ضد سفيان فيغولي بالقرب والحكم يصفر مخالفة على الجهة اليسرى.

د 8 : أول ركنية في المبارات لصالح "الخضر".

د 7 : مهاجم بوتسوانا وجها لوجه لكن أويكجا كان في المكان المناسب.

* بعد أكثر من 5 دقائق من انطلاق اللقاء، الخضر يستحوذون على الكرة.

* مدرب بوتسوانا هو الجزائري عادل عمروش.

* انطلاق المباراة.

* جمال بلماضي أجرى 9 تغييرات كاملة مقارنة باللقاء الأخير ضد زامبا.

* االلاعبون يدخلون أرضية الميدان.

التشكيلة الأساسية:

أوكيجا، زفان، بن سبعيني، بلعمري، ماندي، زروقي، فيغولي، محرز، بن ناصر، سليماني، بن رحمة.

يختتم اليوم أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، تصفيات كأس أمم افريقيا ضد بوتسوانا، في لقاء يهدف فيه رفاق رياض محرز الحفاظ على سلسلة النتائج الايجابية (23 مواجهة دون انهزام). نقترح عليكم متابعة أطوار هذا اللقاء معنا.