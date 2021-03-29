دعت وزارة الشباب والرياضة، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إلى عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء بمقر الوصاية، بحضور قانونيين عن الهيئة الكروية، لدراسة مشاريع تكييف النظام الأساسي و قانون انتخابات الفاف، حسبما علم اليوم الاثنين لدى الوزارة الوصية.

وستعرض التعديلات على أعضاء الجمعية العامة "للفاف"، خلال جلسة استثنائية "عقب الجمعية العامة الانتخابية مباشرة" المقررة يوم الخميس 15 أفريل المقبل، يضيف ذات المصدر.

تجدر الإشارة الي أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أبلغت الوزارة بتاريخي 5 و 15 أفريل لعقد كل من الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية على التوالي، والتي عرفت موافقة الهيئة الوزارية لتعلن عنها الفاف يوم الخميس الفارط، عقب الاجتماع الشهري للمكتب الفيدرالي، عبر تقنية التحاضر.

وخلال الجمعية العامة العادية، ستتم مناقشة الحصيلتين المالية والأدبية لسنة 2020، إضافة الى المصادقة على حصيلة العهدة الأولمبية 2017-2020 وتنصيب لجان الترشيحات، الطعون وتسليم و استلام المهام تحسبا للانتخابات.

و في الجمعية العامة الانتخابية ليوم 15 أفريل، سيقوم الأعضاء، الذين لهم حق الانتخاب، باختيار الرئيس رفقة مكتبه الفيدرالي.