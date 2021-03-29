مول الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أكثر من 6800 مشروع لصالح الأشخاص الذين ليس لديهم مستوى تعليمي، منذ إنشاء الجهاز، مما يمثل أكثر من 4 بالمائة من إجمالي المشاريع الممولة.

وأكدت مسؤولة تسيير جهاز إنشاء النشاط بالصندوق، أحلام حطالي، اليوم الاثنين، خلال لقاء نظمته الجمعية الجزائرية لمحو الأمية (اقرأ) أن "الصندوق الوطني للتامين على البطالة موّل أكثر من 6800 مشروع لصالح الأشخاص الأميين، وهو ما يمثل 4.5 بالمائة من إجمالي المشاريع الممولة منذ إنشاء الجهاز"، مشيرة إلى أن "هؤلاء الأشخاص، من ناحية أخرى، لديهم مؤهلات أو مهارة فيما يتعلق بالنشاط المخطط له".

وأضافت ذات المسؤولة أن الصندوق يعمل على محاربة البطالة والهشاشة، ويتيح لمن تتوفر فيه شروط الأهلية إمكانية إقامة مشروعه.

وأشارت حطالي إلى أنه من بين إجمالي (6800) من هؤلاء الأشخاص الذين بادروا بمشاريع، هناك 10 بالمائة من النساء وما يقارب 66 بالمائة تزيد أعمارهم عن 40 سنة، مضيفة أن "أكثر من نصف هذه المشاريع تقع في منطقة الشمال".

وفيما يتعلق بقطاعات النشاط، فإن أكثر من 84 بالمائة من هذه المشاريع الممولة هي في قطاعات نقل البضائع والفلاحة والخدمات، حسب ذات المتحدثة التي أشارت إلى أن أحد هذه المشاريع في طور التمديد وثلاثة (3) أخرى بادر بها أشخاص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.