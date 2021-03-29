إستجابة لطلب لاعبي فريق شبيبة القبائل، قام مسيرو الفريق، صباح اليوم، بتسديد علاوات المباريات العالقة لتمكينهم من المشاركة في الحصة التدريبية الأخيرة عشية مواجهة سريع غليزان في مباراة متأخرة برسم الجولة الـ14 من البطولة الإحترافية الأولى التي سيحتضنها ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو زوال يوم الغد الثلاثاء، مما دفعهم لاستئناف تدريباتهم على الساعةة الثالثة و النصف من نهار اليوم الإثنين.

حسب مصادر مطلعة بتيزي وزو سارع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل لاحتواء غضب اللاعبين لعدم تلقيهم أجورهم و علاوات اللقاءات التي كسبوا نقاطها فجمعوا المال اللازم للاستجابة لطلبهم، حيث يكون كل لاعب قد تلقى حوالي 65 مليون سنتيم.

كما سعى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل، حسب المصادر نفسها، لإشعار والي ولاية تيزي وزو بضرورة التدخل لتقديم يد المساعدة لهم على مستوى مختلف الهيئات الرياضية الوطنية منها "الفاف" و المؤسسات الاقتصادية الممولة للنادي، للإسراع في منح الفريق مستحقاته المالية.

في هذا الصدد، أشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع مع جامع محمود والي ولاية تيزي وزو مع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل قد كلل بنجاح حيث ينتظر أن تتدعم خزينة النادي خلال الأيام القليلة القادمة بموارد مالية ستمكن المسيرين تسوية الوضعية المالية العالقة للاعبين بعد عودة الفريق من المغرب، حيث سيلتقى مع ممثل المغرب في منافسة "الكاف" نهضة بركان الأسبوع المقبل.

رفقاء رزقي حمرون الذين يعيشون تحت ضغط رهيب هذه الأيام بسبب الصراع القائم بين مساهمي النادي مطالبون بالظفر بنقاط المباراة التي ستجمعهم زوال يوم الغد الثلاثاء أمام سريع غليزان للتدارك من التعثرين الأخيرين بعقر الديار.