أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الاثنين انه سيتم استحداث اكثر من 300 نقطة بيع على مستوى الدواوين التابعة للقطاع، من اجل ضمان وفرة المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان المقبل.

و اوضح الوزير في تدخل له على هامش الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، ان "الدواوين المهنية للقطاع و مصالح وزارة الفلاحة قد شرعت في الاجراءات لفتح 300 نقطة بيع على المستوى الوطني خلال شهر رمضان، و ذلك من اجل ضمان توزيع المنتجات الفلاحية (خضر و فواكه و لحوم و منتجات غذائية)".

و أضاف الوزير أنه تم اتخاذ مبادرات من أجل السماح بالتسويق المباشر "بدون وسيط" للفواكه و الخضر، بين المنتجين (الفلاحين) و المستهلكين، معبرا عن ارتياحه للجهود المبذولة من اجل ضمان افضل تموين للمواد ذات الاستهلاك الواسع.

أما بخصوص الأسعار، سيما منها اللحوم البيضاء و البطاطا، فقد أوضح الوزير حمداني أن الارتفاع المسجل منذ أسابيع راجع إلى عدة عوامل، مشيرا خاصة إلى المضاربة و نشر الشائعات المغلوطة حول احتمال حدوث ندرة، و أسباب أخرى مرتبطة بارتفاع أسعار المدخلات المستوردة منذ شهر جانفي الأخير.

كما أكد الوزير "أننا سجلنا استقرارا منذ أكثر من أسبوع و حتى انخفاض لأسعار المنتجات الفلاحية و اللحوم البيضاء في مختلف أسواق البلاد، و ذلك راجع إلى الجهود التي بذلتها مختلف مصالح وزارتي الفلاحة والتجارة، كما ينبغي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار العوامل البيولوجية التي تحول دون وفرة بعض المواد على مدار السنة".

و خلص الوزير حمداني في الاخير، إلى التأكيد على تموين الأسواق بفضل التنظيم المقترح، مستبعدا حدوث اي ندرة.