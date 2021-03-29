اقتطع 23 رياضيا جزائريا في عشر اختصاصات، تأشيرة تأهلهم الى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية، والمؤجلة الى 2021، في انتظار بقية العناصر المرتقب أن تتأهل، حسبما أعلن عنه اليوم الاثنين عمار براهمية، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وصرح براهمية، خلال اجتماع بين اللجنة الأولمبية وممثلي اتحاديات الرياضيات الأولمبية "إلى حد الآن، ضمن ثمانية ملاكمين منهم ثلاث سيدات، ثلاثة عدائين، ثلاثة في التجذيف والكانوي، سباح واحد، ثلاثة دراجين، عنصر واحد في تنس الطاولة، رباع واحد (رفع الاثقال)، بحاران في الشراع ورياضية أخرى في الرماية، تأهلهم رسميا الى أولمبياد طوكيو.

اليوم الاثنين 29 مارس، تلقينا إشعارا رسميا حول المتأهلة رقم 23, ويتعلق الأمر بالملاكمة إشراق شايب".

وحسب ذات المسؤول، فمن المنتظر أن ينتزع رياضيون آخرون تأشيرات تأهلهم خلال المواعيد المقبلة، لاسيما في رياضة المصارعة، والذي ستجرى الدورة التأهيلية ما بين 2 و 4 أفريل بالحمامات (تونس) فضلا عن رياضات اخرى التي ما يزال رياضيوها يتنافسون على اقتطاع ورقة التأهل الى الاولمبياد.

كما ركز المتحدث على ضرورة المتابعة الصارمة لتحضيرات كل الرياضيين خاصة على المستويين الفني والطبي، مضيفا "يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة لتحضيرات الرياضيين على جميع الأصعدة، سيما فيما يتعلق بمكافحة المنشطات".

ومعلوم أن العديد من الدورات المؤهلة الى الأولمبياد ستجرى في الأسابيع القادمة.

جدير بالذكر أن الألعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو، ستجرى ما بين 24 جويلية و9 أوت 2021.

قائمة الرياضيين الجزائريين المتأهلين (حسب كل اختصاص):

ملاكمة (8 متأهلين):

1- رمسياء بوعلام (51 كلغ)

2- إيمان خليف (57 كلغ)

3- إشراق شايب (75 كلغ)

4- محمد فليسي (52 كلغ)

5- يونس نموشي (75 كلغ)

6- محمد حومري (81 كلغ)

7- عبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ)

8- شعيب بولودينات (+ 91 كلغ)

ألعاب القوى (3 رياضيين):

1- توفيق مخلوفي (1500 متر)

2- عبد المالك لحولو (400 متر/ موانع)

3- بلال ثابتي (3 آلاف متر/ حواجز)

تجذيف (متأهلان):

1- سيد علي بودينة

2- كمال آيت داود

كانوي (متأهلة واحدة):

1- أمينة خريص

دراجات (ثلاثة متأهلين / الاتحادية مخولة في اختيار ممثليها):

سباحة (متأهل واحد):

1- أسامة سحنون (50 متر و 100 متر حرة)

شراع (متأهلان / اختصاص أر اس اكس):

1- حمزة بوراس

2- أمينة بريشي

الرماية (متأهلة واحدة):

1- هدى شعبي (مسدس 10ملمتر بالهواء المضغوط)

رفع الاثقال (متأهل واحد):

1- وليد بيداني

تنس الطاولة (متأهل واحد):

1- العربي بورياح.