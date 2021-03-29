سجلت الجزائر 110 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الإثنين اللحنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 116.946 حالة.

كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة بسبب الفيروس، خلال نفس الفترة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 3084 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار الناطق الرسمي للجنة تسجيل 82 حالة تشافي من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 91.349 حالة.

فيما لا يزال 20 مريضا في العناية المركزة.

فيما يخص الحالة الوبائية في الولايات، أشار المصدر إلى أن 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 23 ولاية أخرى سجلت من 1 إلى 9 حالات، فيما سجلت ولايتان (2) أزيد من 10 حالات.