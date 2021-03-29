تمكن الطاقم الطبي التركي اليوم تحت إشراف البروفيسور(Ahmed Alanay) بمستشفى ايجيبادام في اسطنبول بتركيا، من نزع المثبت الحديدي المثبت على الرأس والعمود الفقري للطفلة أصالة بن عمار(7 سنوات) بعد مرور ثلاثة أشهر على خضوعها لعمليتين جراحيتين بذات المستشفى للعلاج من داء اعوجاج الظهر أو ما يسمى بداء السكوليوز الذي ظلت تعاني منه منذ الولادة الأمر الذي منعها من السير والمشي.

وبفضل وقفة أهل الخير والإحسان، تمكنت عائلة الطفلة بن عمار القاطنة ببلدية وامري ولاية المدية من جمع المبلغ المالي 350 مليون سنتيم لسفر البنت إلى تركيا وإجراء هذه العملية.

وفي اتصال لـ "الخبر" مع والد الطفلة فضيل المرافق لأصالة عبر عن فرحة كبيرة ولا توصف بشفاء ابنته وعودتها القريبة للسير والمشي كباقي أقرانها وهي التي كانت ممنوعة عنها منذ الولادة، شاكرا كل الذين ساعدوه على علاج ابنها.