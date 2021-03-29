عين شباب قسنطينة عمر رابح رئيسا جديدا لمجلس إدارة النادي خلفا لعلى يزيد المستقيل من منصبه، حسبما أعلنت عنه إدارة الفريق اليوم الاثنين .

وجاء في بيان النادي على صفحته الرسمية فايسبوك: ''اجتمع مجلس إدارة النادي الرياضي القسنطيني اليوم الاثنين وأصدر قرار تعيين وتنصيب عمر رابح رئيسا لمجلس إدارة النادي والذي سيمارس مهامه ابتداء من يوم تنصيبه وذلك خلفا للسيد لعلى يزيد المستقيل. ينوه مجلس إدارة النادي بالعمل والمجهودات التي قدمها بعلى يزيد خلال الفترة الماضية، وفي نفس السياق أيضا لنا كل الثقة في الرئيس الجديد وهو أحد الإطارات والكفاءات في المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار''.

وكان لعلى يزيد -الإطار المتخصص في المناجمانت- قد عين في منصب رئيس مجلس الإدارة في شهر أوت 2020.

وتأتي استقالة يزيد في الفترة الممتازة التي يعيشها ممثل سيرتا خاصة بعد قدوم المدرب الجديد ميلود حمدي. وسجل الشباب يوم الجمعة فوزا على مضيفه فريق شبيبة القبائل (0-1) بملعب تيزي وزو ضمن فعاليات تسوية رزنامة الرابطة المحترفة.

ويحتل ''الشباب'' المرتبة السادسة بمعية نادي بارادو برصيد 30 نقطة.