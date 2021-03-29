تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان،من توقيف 08 أشخاص مسبوقين قضائيا لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجنايات وجناية الاختطاف و التعذيب مع التهديد بالابتزاز بعد تصوير ضحيتين مجردتين من ملابسهما.

القضية جاءت على إثر تقدم ضحيتين بشكوى رسمية لذات المصالح، مفادها تعرضهما للاختطاف والتعذيب من قبل مجموعة أشخاص مع التهديد والابتزاز بعد تصويرهما مجردين من ملابسهما، ليتم على إثرها مباشرة التحقيق والتحريات والتي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم وتحويلهم إلى المصلحة مع حجز الهواتف النقالة التي كانت بحوزتهم.

وبعد تسخير التفتيش الإلكتروني الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان تم من خلاله فحص هواتف أحد المشتبه فيهم ليتم العثور على فيديوهات تظهر عملية تكبيل وتعذيب الضحيتين.

كما تم، خلال هذه العملية، ضبط قطعة من المخدرات وسلاح أبيض محظور.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، الذي أمر بإيداع المشتبه فيهم الحبس المؤقت،بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات،وجناية الاختطاف والحجز،وجناية التعذيب،والتقاط فيديوهات بدون رضا صاحبها،إلى جانب الفعل المخل بالحياء بالعنف،والتهديد بالتشهير.