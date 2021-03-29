نستعد جميعا لاستقبال شهر رمضان الكريم، وهو ما يعنى الصيام لساعات طويلة تصل إلى 15 ساعة، الأمر الذي قد يتسبب في إصابة البشرة بالجفاف نتيجة نقص شرب المياه على مدار اليوم، وهو ما يتطلب عناية خاصة بالبشرة خلال الشهر الكريم، لتوفير الترطيب اللازم حتى لا تفقد إشراقها وتصاب بالإجهاد والإرهاق خلال أيام الصيام.

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في رمضان: مقشر طبيعى للوجه

قشري بشرتك باستخدام مزيج من العسل والليمون والشيفون وزيت الزيتون، ضعيه على بشرتك لمدة 15 دقيقة قبل تقشيره باستخدام فرشاة وماء فاتر.

أو يمكنك أيضا استخدام قناع القهوة وزيت الزيتون والسكر بمقدار معلقة لكل منهم، لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الدافئ.

وصفة الزبادى بالعسل لترطيب البشرة:

دللي نفسك ورطبي بشرتك من خلال استخدام ماسك الترطيب الزبادى بالعسل، مرتين أسبوعيا. يمكنك أيضا ترطيب بشرتك من خلال تدليكها باستخدام زيت جوز الهند والليمون لمدة 10 دقائق، مرتين أسبوعيا.

العناية بمنطقة العيون

يمكنك الاستعانة بخليط الخيار والصبار لترطيب منطقة ما حول العيون، من خلال وضع خلط خيارة وقطرات الصبار في الخلاط واستخدامهما كقناع لترطيب هذه المنطقة الحساسة والتخلص من الهالات أيضا .

العناية بالشفاه قبل رمضان:

يمكنك ترطيب الشفاه باستخدام القرفة بخلطها مع زيت جوز الهند، وتدليك الشفاه بقطنة لمدة 5 دقائق للتخلص من الجلد الميت بالإضافة إلى أنها تمنح الشفاه اللون الوردي الطبيعي.