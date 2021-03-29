كشف مسؤول بوزارة التجارة، اليوم الإثنين، خلال منتدى القناة الإذاعية الأولى ، عن انطلاق عملية تموين الولايات الشمالية باللحوم الحمراء من أقصى الجنوب من خلال دفعة أولى تشمل 1040 رأس غنم و 400 رأس بقر قادمة من أدرار، في انتظار استيراد اللحوم الحمراء المبردة من إسبانيا قريبا، وذلك تحسبا لشهر رمضان الذي يكثر فيه استهلاك هذه المادة.

وأوضح مدير تنظيم الأسواق على مستوى وزارة التجارة، أحمد مقراني، أنه بهدف القضاء على المضاربة ، تم تسخير عدد كبير من الماشية من أجل ضمان تموين مستمر باللحوم طيلة شهر رمضان.

وأضاف بأن كمية معتبرة من اللحوم الحمراء المجمدة سيتم استيرادها من إسبانيا قبل حلول الشهر الفضيل.

و أشار في ذات السياق إلى أن لجنة مختصة تضم كل من وزارتي الفلاحة و التجارة و مديرية الجمارك هي بصدد الاجتماع اليوم الإثنين للفصل في كمية اللحوم التي ستستورد من إسبانيا.

أما عن اللحوم البيضاء، فأكد مقراني أن الكمية المخصصة لشهر رمضان بلغت 60 ألف طن، مضيفا أن كل هذه الإجراءات ستسمح لا محالة باستقرار الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.