عبر مرشحون في القوائم المستقلة في تونس التي تمثل مقر المنطقة الثالثة التي تضم آسيا وإفريقيا، عن استيائهم البالغ بسبب ما وصفوه تماطل السلطة الوطنية للانتخابات في تسليمهم استمارات التوقيعات بحجة عدم وصولها من الجزائر منذ 18 مارس الجاري.

ولم يستلم المرشحون المستقلون وكذا ممثلي الأحزاب السياسية في تونس، الاستمارات وباقي الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية حتى الآن ، خاصة وأن المستقلين مطالبون بجمع 400 توقيع لقبول قوائم ترشحهم، ومع ضيق الوقت المتبقي للآجال المتعلقة بإيداع القوائم، فإن عملية جمع التوقيعات تصبح بحسب هؤلاء صعبة. واستنكر حسان بن زايد ، مرشح عن قائمة الكفاءات في تونس والمنطقة الثالثة، تماطل سلطة الانتخابات في تسليم الاستمارات ، وقال في تصريح لـ" الخبر" ، " توجهت اليوم للمرة الثالثة إلى مقر السفارة حيث مكتب لجنة الانتخابات، وتفاجأت أن الاستمارات لم تصل، وهذا أمر غريب بحيث أن وصول الاستمارات من الجزائر إلى تونس عبر الحدود البرية لا يحتاج إلى كل هذا الوقت"، مشيرا إلى أن ذلك " يسيىء إلى العملية الانتخابية ويقطع الطريق على القوائم المستقلة والشباب على الرغم من توجيهات الرئيس،وهذا جزء من التلاعب السياسي ومحاولة لتوجيه الانتخابات في المنطقة في اتجاه معين".