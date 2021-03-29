ألقى عناصر الشرطة في وادي العلايق بالبليدة، القبض على عصابة، تعتدي على ضحاياها من العائلات، وتسلبهم أموالهم ومجوهراتهم، بالتحايل عليهم وتقديم نفسها على أنها جمعية خيرية لتوزيع قفة رمضان .

وكشفت المعلومات الأمنية، أن العصابة المتكونة من أربعة أشخاص ، تستهدف ضحاياها من المسنين والعجزة ، حيث يقدمون أنفسهم على أنهم جمعية خيرية، وأنهم بصدد توزيع قفة رمضان ، لاقتراب الشهر الفضيل ، و أنهم تمكنوا في جريمتهم الأخيرة، من الإيقاع بسيدة عجوز تقيم بمفردها، أغروها بمواد غذائية استظهروها، ثم تمكنوا منها وقاموا بتكبيلها وسرقة مدخراتها من المال و مصوغات ذهبية، ثم غادروا مسكن الضحية و اختفوا ، لكن المتحرين تمكنوا من تحديد هويتهم و القبض عليهم ، وإحالتهم على العدالة ، أين صدر في حقهم أوامر بحبسهم ، في انتظار محاكمتهم لاحقا.