يستعد غدا، الثلاثاء المنتخب الوطني للمبارزة للسفر إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل المشاركة في بطولة العالم لفئتي الأشبال والأواسط (ذكور و إناث)، في الاختصاصات الثلاثة(سلاح الشيش، السيف و الحسام) والتي ستقام بملعب القاهرة الدولي خلال الفترة الممتدة من 3 أفريل إلى غاية 11 من نفس الشهر فيما سيتكون العودة إلى أرض الوطن فستكون في 12 أفريل.

و كشفت اليوم الصفحة الرسمية للاتحادية على الفايسبوك أنه سيشارك في هذه المنافسة 15 رياضيا مقسمين إلى 9 عناصر في فئة الأواسط و 6 لدى الأشبال.

واستعدادا لهذه المنافسة، أجرت العناصر الوطنية، تدريباتها بالمركز الرياضي النسوي من أجل خوض البطولة القارية و التي ستكون محطة ، تحضيرية هامة بالنسبة للرياضيين الست، تحسبا للدورة المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية في 23 أفريل القادم بمصر.