يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم، عند استقباله منتخب بوتسوانا، سهرة اليوم، بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، عن أفضل خاتمة للمشوار الجيد الذي حققه رفقاء القائد رياض محرز خلال تصفيات "كان" الكاميرون 2021 المقبلة.

ويسعى أبطال إفريقيا للعودة إلى سكة الانتصارات التي غابت في آخر مباراتين بعد التعادل أمام زيمبابوي 2-2 برسم الجولة الرابعة، ثم التعادل 3-3 أمام منتخب زامبيا في الجولة الخامسة، مع تدارك بعض النقائص المسجلة في هاتين المباراتين، خاصة خط الدفاع الذي تلقى 5 أهداف كاملة.

هذا ويتصدر "الخضر" المجموعة الثامنة من تصفيات "كان" الكاميرون برصيد 11 نقطة من ثلاث انتصارات وتعادلين، فيما يقبع منتخب بوتسوانا ومدربه الجزائري عادل عمروش في المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط من فوز وتعادل مقابل ثلاث هزائم، منها هزيمته على أرضه أمام الجزائر في الجولة الثانية بهدف يوسف بلايلي والفوز اليوم سيسمح للنخبة الوطنية الوصول إلى النقطة 14 بزيادة 3 نقاط عن الرصيد المسجل في تصفيات النسخة الماضية المؤهلة لنهائيات مصر 2019 والذي توقّف عند النقطة 11 وبأقل من 2 نقطتين عن حصيلة المنتخب مع المدرب كريستيان غوركوف في تصفيات "كان" 2015 بغينيا الاستوائية (16 نقطة في مجموعة أسهل ضمت أثيوبيا والسيشل وليسوتو).

وكان منتخب بوتسوانا قد وصل مساء السبت إلى مطار هواري بومدين، مع تسجيل مدربه عادل عمروش رفضه المطلق للقيام بأي تصريح، وهو الذي كان قد أثار حفيظة بلماضي في لقاء الذهاب، بعد رفضه حضور المؤتمر الصحفي ما بعد نهاية اللقاء وتكليف مساعدته لتنوب عنه.

وبغض النظر عن الطابع الشكلي للمواجهة، بعد أن حسم المنتخب الوطني باكرا تأهله إلى نهائيات الكاميرون وخروج المنافس من السباق بعد خسارته في الجولة الماضية على أرضه أمام منتخب زيمبابوي، لا يستبعد أن يدفع الناخب الوطني بالعناصر الأساسية في هذا الموعد في ظل تأكيده في كل مرة على ضرورة استغلال هاته المواعيد من أجل تحضير المواجهات الرسمية المقبلة في إطار تصفيات مونديال قطر 2022، مع إمكانية الدفع بأسماء جديدة خاصة الثنائي أحمد طوبة مدافع فالفيك وبدرجة أقل المدافع الأيسر لنادي تونديال نوفل خاسف.

ومواجهة بوتسوانا ستكون فرصة مواتية للتشكيلة الوطنية وعناصرها من أجل تحسين أرقامه القياسية، بداية بسلسلة 23 مباراة دون هزيمة، وصولا لأرقام الهداف الحالي إسلام سليماني الساعي بكل قوة للاقتراب أكثر من الرقم القياسي لعبد الحفيظ تاسفاوت كأفضل هداف تاريخي للمنتخب وهو الذي صار على بعد 5 أهداف فقط عن معادلة رقم المهاجم السابق لمولودية وهران.

وتعرف مواجهة اليوم، عودة الخماسي محرز، فيغولي، ماندي، بن سبعيني وبن رحمة الغائبين عن مواجهة زامبيا في الجولة الخامسة الماضية، مقابل غياب كل من اللاعب مهدي عبيد الذي تم إعفاءه ورخّص له بالعودة إلى فريقه النصر الإماراتي، بالإضافة إلى غياب أيضا اللاعب رشيد غزال الذي تعرّض لإصابة في مواجهة زامبيا على مستوى الكاحل.

مع الإشارة لتعيين ثلاثي تحكيم من بوركينافاسو لإدارة المباراة، وهم جان واتارا كحكم رئيسي بمساعدة مواطنيه، سيدو تياما وحبيب جوديكايل عمر سانو، في وقت تم تعيين المغربي محمد القزاز مراقبا للمباراة.