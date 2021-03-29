قدمت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، اليوم الإثنين، تعازيها لعائلة الفنانة الراحلة فتيحة نسرين بعدما وفاتها المنية صباح اليوم.

وكتبت الوزيرة عبر حسابها الخاص في "فايسبوك"، "ببالغ الحزن والتأثر، تلقّيت نبأ وفاة الفنانة الجزائرية القديرة فتيحة نسرين بعد صراع طويل مع المرض، وبذلك، تفقد الجزائر أيقونة عشقت الفنّ وخدمته بصدقٍ واحترافيةٍ، وكانت خلال مسيرتها الحافلة تنبض حُبًّا وطيبةً ووطنيّة، فأحاطها محبّوها بتضامنهم الواسع ومودّتهم الكبيرة، أثناء مقاومتها المرض بكل صبرٍ وشجاعةٍ وإيمانٍ".

وأضافت "إثر هذه المناسبة الأليمة أقدم أصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة وأهل الفن، و نسأل الله العلي القدير أن يرزقها الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم ذويها جميل الصبر والسلوان".